Лукинова (Тавостина) Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1955
Место рождение можно уточнить после разговора с мамой.
Рождение ребёнка
15.12.1976
Дочь: Кручинина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Лукинов Николай Алексеевич
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукинов Николай Алексеевич
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно