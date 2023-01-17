Лукинова (Тавостина) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукинова (Тавостина) Елена Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1955

Отец: Тавостин Анатолий Михайлович

Мать: Тавостина Мария Дмитриевна

Место рождение можно уточнить после разговора с мамой.
Рождение ребёнка
15.12.1976

Дочь: Кручинина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Лукинов Николай Алексеевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукинов Николай Алексеевич

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукинов Николай Алексеевич

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