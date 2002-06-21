(Келлер) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Келлер) Виктория

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2002

Отец: Келлер ?

Мать: Келлер Оксана

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