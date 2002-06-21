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(Келлер) Виктория
(Келлер) Виктория
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.06.2002
Пол
Женский
Отец
Келлер ?
Мать
Келлер (Кузеванова) Оксана
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2002
Отец:
Келлер ?
Мать:
Келлер Оксана
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