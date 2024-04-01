Мамаев Василий (Дигунай) Дигунай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Василий (Дигунай) Дигунай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барейчева (Мамаева) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Мамаева (Мамаева) Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Мамаева (Мамаева) Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Семён Васильевич

Мать ребёнка: Мамаева (Мамаева) Авдотья

Похороны
Неизвестно

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