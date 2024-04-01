Мамаев Василий (Дигунай) Дигунай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барейчева (Мамаева) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Мамаева (Мамаева) Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Мамаева (Мамаева) Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мамаева (Мамаева) Авдотья
Похороны
Неизвестно