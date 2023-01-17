Парфентьев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфентьев Николай Николаевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.03.1877

Дата смерти

22.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
03.03.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1899 по 1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1899 по 1899
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
22.01.1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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