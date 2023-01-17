Парфентьев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1877
Дата смерти22.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1899 по 1943
Место жительства
С 1899 по 1899
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
22.01.1943