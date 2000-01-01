Платова Виктория Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платова Виктория Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.?

Отец: не указан

Мать: Платова Наталья Васильевна

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