Копылов Патап Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопылов Патап Несторович

Копылов Патап Несторович

Место рождения

с.Уварово Тамбовская губерния

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Копылов Нестр Никитич

Мать: не указана

с.Уварово Тамбовская губерния
Бракосочетание
14.03.1816

Жена: Копылова Прасковья

с.Уварово Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Копылов Терентий Потапович

Мать ребёнка: не указана

с.Уварово Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Копылова Марина Потаповна

Мать ребёнка: не указана

с.Уварово Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Копылова Авдотья Потаповна

Мать ребёнка: не указана

с.Уварово Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Копылов Ефим Патапович

Мать ребёнка: Копылова Марфа Никифоровна

с.Уварово Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close