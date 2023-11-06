Копылов Патап Несторович
Место рожденияс.Уварово Тамбовская губерния
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Копылов Нестр Никитич
с.Уварово Тамбовская губерния
Бракосочетание
14.03.1816
Жена: Копылова Прасковья
с.Уварово Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1823
Сын: Копылов Терентий Потапович
с.Уварово Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1826
Сын: Копылова Марина Потаповна
с.Уварово Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Копылова Авдотья Потаповна
с.Уварово Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Копылова Марфа Никифоровна
с.Уварово Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно