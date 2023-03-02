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(Путятина) Ульяна Васильевна

Место рождения

Приморск

Дата рождения

До 1799

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Селезнева (Путятина) Домникия Андреевна

Отец ребёнка: Путятин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Путятин Евстафий Андреевич

Отец ребёнка: Путятин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Попова (Путятина) Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Путятин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Путятин Игнат Андреевич

Отец ребёнка: Путятин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
22.02.1830

Дочь: (Путятина) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Путятин Андрей Иванович

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