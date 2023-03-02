(Путятина) Ульяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Селезнева (Путятина) Домникия Андреевна
Отец ребёнка: Путятин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Путятин Евстафий Андреевич
Отец ребёнка: Путятин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Попова (Путятина) Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Путятин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Путятин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1830
Дочь: (Путятина) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Путятин Андрей Иванович