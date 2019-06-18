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Кузнецова Злата Ивановна
Кузнецова Злата Ивановна
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
18.06.2019
Пол
Женский
Отец
Кузнецов Иван Дмитриевич
1991 г.р.
Мать
Кузнецова (Гайнулина) Екатерина Олеговна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.2019
Отец:
Кузнецов Иван Дмитриевич
Мать:
Кузнецова Екатерина Олеговна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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