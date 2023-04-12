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Курганов Василий

Место рождения

Пищенокопское. Ростовская обл.

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Пищенокопское. Ростовская обл.
Рождение ребёнка
01.03.1926

Дочь: Борискина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Курганова Елена Корнеевна

пос. Песчанокопское, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
20.01.1933

Дочь: Титова - Васильчук Александра Васильевна

Мать ребёнка: Курганова Елена Корнеевна

пос. Песчанокопское, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курганова Елена Корнеевна

Смерть
Неизвестно
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