Курганов Василий
Место рожденияПищенокопское. Ростовская обл.
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1926
Дочь: Борискина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Курганова Елена Корнеевна
пос. Песчанокопское, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
20.01.1933
Дочь: Титова - Васильчук Александра Васильевна
Мать ребёнка: Курганова Елена Корнеевна
пос. Песчанокопское, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно