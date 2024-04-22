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Васильев Марк Николаевич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

23.08.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
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Рождение
23.08.1902 ст.

Отец: Васильев Николай Акимович

Мать: Васильева Екатерина Семёновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 13 о рождении 23 августа 1902 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Николая Акимовича Васильева и жены его Екатерины Семеновны, сына Марка.
Крещение
24.08.1902 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Амвросий Акимович Васильев и девица Евдокия Ивановна Васильева.
Смерть
Неизвестно
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