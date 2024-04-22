Васильев Марк Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.08.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1902 ст.
Запись № 13 о рождении 23 августа 1902 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Николая Акимовича Васильева и жены его Екатерины Семеновны, сына Марка.
Крещение
24.08.1902 ст.
Восприемники: Амвросий Акимович Васильев и девица Евдокия Ивановна Васильева.
Смерть
Неизвестно