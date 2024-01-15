Шашков Фёдор Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Шашков Гаврила Иванович
Мать: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Шашкова (Степанова) Прасковья Ананьевна
Рождение ребёнка
07.04.1909
Мать ребёнка: Шашкова (Степанова) Прасковья Ананьевна
Генераловка Статус не существует Тип деревня Координаты 53.4523, 54.9895
Смерть
После 1945