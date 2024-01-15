Шашков Фёдор Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШашков Фёдор Гаврилович

Шашков Фёдор Гаврилович

Место рождения

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Шашков Гаврила Иванович

Мать: Пелагея Ивановна

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Шашков Никита Фёдорович

Мать ребёнка: Шашкова (Степанова) Прасковья Ананьевна

Рождение ребёнка
07.04.1909

Сын: Шашков Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Шашкова (Степанова) Прасковья Ананьевна

Генераловка Статус не существует Тип деревня Координаты 53.4523, 54.9895
Смерть
После 1945

Мы используем куки для улучшения работы сайта.