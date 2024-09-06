Шаранов Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаранова Лидия
Рождение ребёнка
01.08.1945
Рождение ребёнка
05.04.1953
Мать ребёнка: Шаранова Лидия
Рождение ребёнка
01.04.1958
Смерть
Неизвестно