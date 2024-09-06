Шаранов Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаранов Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

Дети

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1953 г.р.
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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаранов Павел Фёдорович

Мать: Шаранова (Горохова) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаранова Лидия

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаранова Лидия

Рождение ребёнка
01.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаранова Лидия

Рождение ребёнка
05.04.1953

Сын: Шаранов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Шаранова Лидия

Рождение ребёнка
01.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаранова Лидия

Смерть
Неизвестно

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