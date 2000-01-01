Буйновский Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйновский Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Буйновский Феликс Болеславович

Мать: Буйновская Зинаида Петровна

Смерть
1941
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