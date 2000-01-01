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Буйновский Борис
Буйновский Борис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Буйновский Феликс Болеславович
1888 г.р.
Мать
Буйновская (Квашнина) Зинаида Петровна
Около 1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Буйновский Феликс Болеславович
Мать:
Буйновская Зинаида Петровна
Смерть
1941
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