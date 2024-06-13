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Ананьин Евгений/Дий Иванович

Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1837

Дата смерти

После 1868

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ананьин Иван Васильевич

Мать: Ананьина Евдокия Афанасьевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Ананьина) Варвара Евгеньевна/Диевна

Мать ребёнка: Ананьина Мелания Акиндиновна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
1857

Жена: Ананьина Мелания Акиндиновна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1859

Сын: Ананьин Константин Евгеньевич/Диевич

Мать ребёнка: Ананьина Мелания Акиндиновна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1860

Сын: Ананьин Тихон Евгеньевич/Диевич

Мать ребёнка: Ананьина Мелания Акиндиновна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1863

Сын: Ананьин Иван I Евгеньевич/Диевич

Мать ребёнка: Ананьина Мелания Акиндиновна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1864

Сын: Ананьин Иван II Евгеньевич/Диевич

Мать ребёнка: Ананьина Мелания Акиндиновна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Ананьина) Дарья Евгеньевна/Диевна

Мать ребёнка: Ананьина Мелания Акиндиновна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Ананьина) Марфа/Мария Евгеньевна/Диевна

Мать ребёнка: Ананьина Мелания Акиндиновна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1870

Сын: Ананьин Иван III Евгеньевич/Диевич

Мать ребёнка: Ананьина Мелания Акиндиновна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Ананьина) Анна Евгеньевна/Диевна

Мать ребёнка: Ананьина Мелания Акиндиновна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
После 1868

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