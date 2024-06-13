Ананьин Евгений/Дий Иванович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиПосле 1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: (Ананьина) Варвара Евгеньевна/Диевна
Мать ребёнка: Ананьина Мелания Акиндиновна
Сын: Ананьин Константин Евгеньевич/Диевич
Мать ребёнка: Ананьина Мелания Акиндиновна
Сын: Ананьин Тихон Евгеньевич/Диевич
Мать ребёнка: Ананьина Мелания Акиндиновна
Сын: Ананьин Иван I Евгеньевич/Диевич
Мать ребёнка: Ананьина Мелания Акиндиновна
Сын: Ананьин Иван II Евгеньевич/Диевич
Мать ребёнка: Ананьина Мелания Акиндиновна
Дочь: (Ананьина) Дарья Евгеньевна/Диевна
Мать ребёнка: Ананьина Мелания Акиндиновна
Дочь: (Ананьина) Марфа/Мария Евгеньевна/Диевна
Мать ребёнка: Ананьина Мелания Акиндиновна
Сын: Ананьин Иван III Евгеньевич/Диевич
Мать ребёнка: Ананьина Мелания Акиндиновна
Дочь: (Ананьина) Анна Евгеньевна/Диевна
Мать ребёнка: Ананьина Мелания Акиндиновна