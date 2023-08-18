Кузнецов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Сергей Александрович

Кузнецов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Владислав Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Неклюдова) Лена Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Неклюдова) Лена Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Неклюдова) Лена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Неклюдова) Лена Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Илья Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.