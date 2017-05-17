Веретенникова (Савина) Надежда Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенникова (Савина) Надежда Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1938

Дата смерти

17.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1938

Отец: Савин Борис Самсонович

Мать: Савина Ефрасинья Васильевна

Бракосочетание
02.10.1957

Муж: Веретенников Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.06.1959

Дочь: Коваленко Любовь Александровна

Отец ребёнка: Веретенников Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.09.1971

Сын: Веретенников Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Веретенников Александр Дмитриевич

Смерть
17.05.2017
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