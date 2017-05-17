Веретенникова (Савина) Надежда Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1938
Дата смерти17.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1938
Бракосочетание
02.10.1957
Рождение ребёнка
05.06.1959
Дочь: Коваленко Любовь Александровна
Отец ребёнка: Веретенников Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.09.1971
Сын: Веретенников Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Веретенников Александр Дмитриевич
Смерть
17.05.2017