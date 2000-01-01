Ильин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Ильин Николай Яковлевич

Мать: Ильина Наля

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Ильина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Владимировна

Мать ребёнка: Ильина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Ильина Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Нина

Смерть
1992
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