Ильин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Ильин Николай Яковлевич
Мать: Ильина Наля
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Ильина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Владимировна
Мать ребёнка: Ильина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Ильина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Нина
Смерть
1992