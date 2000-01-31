Попов Владимир Ф\илиппович 24.07.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Владимир Ф\илиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1938

Дата смерти

31.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1938

Отец: Попов Филипп Иванович

Мать: Попова Шишкина Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
24.09.1965

Дочь: Шатунова (Попова) Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Попова (Можнякова) Зоя Митрофановна

Рождение ребёнка
31.10.1978

Дочь: Афанасьева (Попова) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Попова (Можнякова) Зоя Митрофановна

п.Ровеньки Белгородская область
Смерть
31.01.2000

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