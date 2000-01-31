Попов Владимир Ф\илиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1938
Дата смерти31.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1938
Рождение ребёнка
24.09.1965
Дочь: Шатунова (Попова) Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Попова (Можнякова) Зоя Митрофановна
Рождение ребёнка
31.10.1978
Дочь: Афанасьева (Попова) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Попова (Можнякова) Зоя Митрофановна
п.Ровеньки Белгородская область
Смерть
31.01.2000