Тихонова (Соколова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонова (Соколова) Анна Петровна

Тихонова (Соколова) Анна Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1917

Дата смерти

18.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1917

Отец: Соколов Петр Никонорович

Мать: Соколова Апполинария Петровна

Рождение ребёнка
10.06.1945

Дочь: Тихонова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.12.1954

Дочь: Кичко Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.02.1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close