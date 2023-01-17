Тихонова (Соколова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1917
Дата смерти18.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1917
Рождение ребёнка
10.06.1945
Дочь: Тихонова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Тихонов Алексей Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.12.1954
Дочь: Кичко Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Тихонов Алексей Иванович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.02.1984