Репина (Гагина) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гагин Василий
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Власова Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Репин Трофим Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лещенко Репина Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Репин Трофим Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лещенко Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Репин Трофим Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Репин Трофим Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Репин Александр Трофимович
Отец ребёнка: Репин Трофим Максимович
Смерть
Неизвестно