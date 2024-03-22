Репина (Гагина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРепина (Гагина) Евдокия Васильевна

Репина (Гагина) Евдокия Васильевна

Место рождения

Рыскино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гагин Василий

Мать: не указана

Рыскино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Власова Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Репин Трофим Максимович

Рыскино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещенко Репина Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Репин Трофим Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репин Трофим Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещенко Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Репин Трофим Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репин Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Репин Трофим Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репин Александр Трофимович

Отец ребёнка: Репин Трофим Максимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close