Федотовских ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотовских ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1843 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Федотовских) Авдотья

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1845

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
До 1852
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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