Бондарчук Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарчук Алексей

Бондарчук Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.1999

Дочь: Бондарчук Кристина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.2009

Сын: Бондарчук Максим Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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