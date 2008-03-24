Листровая (Пашнина) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Листровая (Пашнина) Лидия

Место рождения

Россия

Дата рождения

04.03.1929

Дата смерти

24.03.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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1958 г.р.

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1929

Отец: Денис

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
22.03.1948

Муж: Листровой Николай Дмитриевич

Копейск
Рождение ребёнка
08.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Листровой Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Листровой Николай Дмитриевич

Россия
Рождение ребёнка
16.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Листровой Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1958

Сын: Листровой Александр Николаевич

Отец ребёнка: Листровой Николай Дмитриевич

Рыбница
Смерть
24.03.2008
д. Яльгелево
Похороны
Неизвестно
д. Яльгелево

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