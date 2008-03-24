Листровая (Пашнина) Лидия
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.03.1929
Дата смерти24.03.2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1929
Отец: Денис
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
22.03.1948
Копейск
Рождение ребёнка
08.09.1948
Рождение ребёнка
01.05.1950
Россия
Рождение ребёнка
16.02.1957
Рождение ребёнка
1958
Сын: Листровой Александр Николаевич
Отец ребёнка: Листровой Николай Дмитриевич
Рыбница
Смерть
24.03.2008
д. Яльгелево
Похороны
Неизвестно
д. Яльгелево