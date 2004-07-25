Журавель Дина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1941
Дата смерти25.07.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1941
Отец: Пивторак Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавель Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.07.1965
Сын: Журавель Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Журавель Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1979
Сын: Журавель Александр Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
25.07.2004