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Журавель Дина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1941

Дата смерти

25.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1941

Отец: Пивторак Михаил

Мать: Пивторак Александра Калениковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавель Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.07.1965

Сын: Журавель Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Журавель Василий Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1979

Сын: Журавель Александр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
25.07.2004

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