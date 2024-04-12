Шкапорова Анастасия Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкапорова Анастасия Олеговна

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Место рождения

Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край

Дата рождения

30.03.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
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