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Шкапорова Анастасия Олеговна
Шкапорова Анастасия Олеговна
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Место рождения
Арсеньев
, Арсеньевский, Приморский край
Дата рождения
30.03.1994
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
30.03.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Арсеньев
, Арсеньевский, Приморский край
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