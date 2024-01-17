Скрыльникова Ефросинья Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.1867 ст.
Дочь: Скрыльникова Пелагея Терентьева
Отец ребёнка: Скрыльников Терентий Иванов
Рождение ребёнка
22.11.1869 ст.
Дочь: Скрыльникова Екатерина Терентьева
Отец ребёнка: Скрыльников Терентий Иванов
Угольное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.01.1875 ст.
Сын: Скрыльников Тимофей Терентьев
Отец ребёнка: Скрыльников Терентий Иванов
Рождение ребёнка
25.01.1884 ст.
Сын: Скрыльников Григорий Терентьев
Отец ребёнка: Скрыльников Терентий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрыльников Василий Терентьев
Отец ребёнка: Скрыльников Терентий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно