Скрыльникова Ефросинья Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрыльникова Ефросинья Прохорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1867 ст.

Дочь: Скрыльникова Пелагея Терентьева

Отец ребёнка: Скрыльников Терентий Иванов

Ветлянка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.11.1869 ст.

Дочь: Скрыльникова Екатерина Терентьева

Отец ребёнка: Скрыльников Терентий Иванов

Угольное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.01.1875 ст.

Сын: Скрыльников Тимофей Терентьев

Отец ребёнка: Скрыльников Терентий Иванов

Ветлянка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.01.1884 ст.

Сын: Скрыльников Григорий Терентьев

Отец ребёнка: Скрыльников Терентий Иванов

Ветлянка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрыльников Василий Терентьев

Отец ребёнка: Скрыльников Терентий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрыльников Терентий Иванов

Смерть
Неизвестно
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