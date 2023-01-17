Бельских (Полухина) Параскева Матвеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Полухин Матвей Антонов
Мать: Полухина Домна Яковлева
Место жительства
После 1878
Бракосочетание
1879
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Бельских Гавриил Тимофеев
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Бельских Гавриил Тимофеев
Смерть
Неизвестно