Бельских (Полухина) Параскева Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБельских (Полухина) Параскева Матвеева

Бельских (Полухина) Параскева Матвеева

avatar

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Полухин Матвей Антонов

Мать: Полухина Домна Яковлева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
После 1878
Бракосочетание
1879

Муж: Бельских Гавриил Тимофеев

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Бельских Гавриил Тимофеев

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Бельских Гавриил Тимофеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close