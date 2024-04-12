Агафонов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафонов Иван Алексеевич

Агафонов Иван Алексеевич

Место рождения

Гритьково, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Гритьково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
04.02.1900

Жена: Бельшова Евгения Филипповна

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.01.1901

Дочь: Агафонова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Бельшова Евгения Филипповна

деревня Савы Сутокской волости Себежского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
18.02.1902

Дочь: Агафонова Ефросиния Ивановна

Мать ребёнка: Бельшова Евгения Филипповна

деревня Савы Сутокской волости Себежского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
01.12.1911

Дочь: Агафонова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Бельшова Евгения Филипповна

деревня Савы Сутокской волости Себежского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
21.02.1913

Сын: Агафонов Иван Иванович

Мать ребёнка: Бельшова Евгения Филипповна

деревня Савы Сутокской волости Себежского уезда Витебской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close