Агафонов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
04.02.1900
Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.01.1901
Дочь: Агафонова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Бельшова Евгения Филипповна
деревня Савы Сутокской волости Себежского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
18.02.1902
Дочь: Агафонова Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Бельшова Евгения Филипповна
деревня Савы Сутокской волости Себежского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
01.12.1911
Дочь: Агафонова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Бельшова Евгения Филипповна
деревня Савы Сутокской волости Себежского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
21.02.1913
Мать ребёнка: Бельшова Евгения Филипповна
деревня Савы Сутокской волости Себежского уезда Витебской губернии
Смерть
Неизвестно