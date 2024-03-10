Рыбинцев Фёдор Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбинцев Фёдор Филиппович

Рыбинцев Фёдор Филиппович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1910

Дата смерти

16.12.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1946

Сын: Рыбинцев Владимир Федорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Акмолинская область Сталинский район рудник им.Сталина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбинцева Раиса Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.12.1985
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close