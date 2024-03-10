Рыбинцев Фёдор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1910
Дата смерти16.12.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.03.1946
Сын: Рыбинцев Владимир Федорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Акмолинская область Сталинский район рудник им.Сталина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбинцева Раиса Фёдоровна
Смерть
16.12.1985
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область