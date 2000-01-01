Тимошкин Виктор Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимошкин Даниил
Мать: Тимошкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошкин Владимир Викторович
Мать ребёнка: Тимошкина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошкин Александр Викторович
Мать ребёнка: Тимошкина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошкин Максим Викторович
Мать ребёнка: Тимошкина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадина Марина Викторовна
Мать ребёнка: Тимошкина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовицкая Наталия Викторовна
Мать ребёнка: Тимошкина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимошкина Любовь
Смерть
Неизвестно