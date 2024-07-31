Стародубцев Ананья
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Стародубцева) Наталья
Мать ребёнка: Стародубцева (Тарасова) Зеновия Григорьевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Стародубцев) Акилина
Мать ребёнка: Стародубцева (Тарасова) Зеновия Григорьевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Стародубцев Алексей
Мать ребёнка: Стародубцева (Тарасова) Зеновия Григорьевна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Стародубцев Агей
Мать ребёнка: Стародубцева (Тарасова) Зеновия Григорьевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Стародубцев Андрей
Мать ребёнка: Стародубцева (Тарасова) Зеновия Григорьевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Стародубцева) Салманида
Мать ребёнка: Стародубцева (Тарасова) Зеновия Григорьевна
Смерть
1853