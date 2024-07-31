Стародубцев Ананья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтародубцев Ананья

Стародубцев Ананья

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Стародубцев Петр

Мать: Стародубцева (Расолова) Анна Анисимовна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева (Тарасова) Зеновия Григорьевна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Стародубцева) Наталья

Мать ребёнка: Стародубцева (Тарасова) Зеновия Григорьевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Стародубцев) Акилина

Мать ребёнка: Стародубцева (Тарасова) Зеновия Григорьевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Стародубцев Алексей

Мать ребёнка: Стародубцева (Тарасова) Зеновия Григорьевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Стародубцев Агей

Мать ребёнка: Стародубцева (Тарасова) Зеновия Григорьевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Стародубцев Андрей

Мать ребёнка: Стародубцева (Тарасова) Зеновия Григорьевна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Стародубцева) Салманида

Мать ребёнка: Стародубцева (Тарасова) Зеновия Григорьевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
1853
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.