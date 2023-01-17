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Алексеев Федор Васильевич

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Место рождения

Владимирская губерния, Владимирский уезд, Погребищенская волость, дер. Ладога

Дата рождения

1896

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимирская губерния, Владимирский уезд, Погребищенская волость, дер. Ладога
Рождение ребёнка
13.02.1918

Дочь: Паутина Галина Федоровна

Мать ребёнка: Алексеева Ольга Леонтьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1920

Сын: Алексеев Валентин Федорович (Феодорович)

Мать ребёнка: Алексеева Ольга Леонтьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Ольга Леонтьевна

Смерть
1944
Москва, город федерального значения Москва
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