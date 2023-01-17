Алексеев Федор Васильевич
Место рожденияВладимирская губерния, Владимирский уезд, Погребищенская волость, дер. Ладога
Дата рождения1896
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Владимирская губерния, Владимирский уезд, Погребищенская волость, дер. Ладога
Рождение ребёнка
13.02.1918
Дочь: Паутина Галина Федоровна
Мать ребёнка: Алексеева Ольга Леонтьевна
Рождение ребёнка
18.02.1920
Сын: Алексеев Валентин Федорович (Феодорович)
Мать ребёнка: Алексеева Ольга Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944