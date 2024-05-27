(Лугинина) Анна Патракиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Лугинина) Татьяна Галактионова
Отец ребёнка: Лугинин Галактион Федоров
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Лугинина) Августа Галактионова
Отец ребёнка: Лугинин Галактион Федоров
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Лугинина) Агафья Галактионова
Отец ребёнка: Лугинин Галактион Федоров
Смерть
Неизвестно