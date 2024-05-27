(Лугинина) Анна Патракиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лугинина) Анна Патракиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Галактион Федоров

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Лугинина) Татьяна Галактионова

Отец ребёнка: Лугинин Галактион Федоров

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Лугинина) Августа Галактионова

Отец ребёнка: Лугинин Галактион Федоров

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Лугинина) Агафья Галактионова

Отец ребёнка: Лугинин Галактион Федоров

Смерть
Неизвестно

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