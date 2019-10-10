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Халтурина Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1983

Дата смерти

10.10.2019

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1983

Отец: Халтурин Сергей Прокофьевич

Мать: Мальцева Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зевакин Виктор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благирев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
06.01.2004

Дочь: Зевакина Алина Викторовна

Отец ребёнка: Зевакин Виктор Петрович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.09.2007

Дочь: Зевакина Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Благирев Сергей Викторович

Смерть
10.10.2019

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