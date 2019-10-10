Халтурина Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1983
Дата смерти10.10.2019
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.2004
Дочь: Зевакина Алина Викторовна
Отец ребёнка: Зевакин Виктор Петрович
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.09.2007
Дочь: Зевакина Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Благирев Сергей Викторович
Смерть
10.10.2019