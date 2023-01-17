Субашиева Анисья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
13.08.1904 ст.
Дочь: Субашиева Евгения Карповна
Отец ребёнка: Субашиев Карп Емельянович
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно