Чугунов Евгений Владимирович
Место рожденияСело Рождественское, Шарьинский район, костромская обл
Дата рождения24.03.1963
Дата смерти29.11.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1985
Рождение ребёнка
06.10.1985
Сын: Чугунов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Чугунова Марина Владимировна
Рождение ребёнка
03.09.1988
Дочь: Чугунова Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Чугунова Марина Владимировна
Смерть
29.11.2023
Умер от гипертермии, замёрз на даче по пьянке