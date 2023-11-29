Чугунов Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунов Евгений Владимирович

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Место рождения

Село Рождественское, Шарьинский район, костромская обл

Дата рождения

24.03.1963

Дата смерти

29.11.2023

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1985

Жена: Чугунова Марина Владимировна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.10.1985

Сын: Чугунов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Чугунова Марина Владимировна

Рождение ребёнка
03.09.1988

Дочь: Чугунова Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Чугунова Марина Владимировна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
29.11.2023
Умер от гипертермии, замёрз на даче по пьянке

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