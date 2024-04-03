Дронов Ххх Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДронов Ххх Иван

Дронов Ххх Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова(Сачкова?) Ххх (Сачкова?) Александра Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова(Сачкова?) Ххх (Сачкова?) Александра Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова(Сачкова?) Ххх (Сачкова?) Александра Иванова

Рождение ребёнка
30.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Сачкова?) Ххх (Сачкова?) Александра Иванова

Рождение ребёнка
13.01.1936

Сын: Дронов Иван Иванович

Мать ребёнка: Дронова(Сачкова?) Ххх (Сачкова?) Александра Иванова

Рождение ребёнка
02.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Сачкова?) Ххх (Сачкова?) Александра Иванова

Смерть
Неизвестно

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