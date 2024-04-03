Дронов Ххх Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.01.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Сачкова?) Ххх (Сачкова?) Александра Иванова
Рождение ребёнка
13.01.1936
Сын: Дронов Иван Иванович
Мать ребёнка: Дронова(Сачкова?) Ххх (Сачкова?) Александра Иванова
Рождение ребёнка
02.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Сачкова?) Ххх (Сачкова?) Александра Иванова
Смерть
Неизвестно