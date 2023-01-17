Кованев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: (кованев) Иван
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кованев Герасим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно