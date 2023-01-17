Кованев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кованев Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: (кованев) Иван

Мать: (кованева) Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кованев Герасим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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