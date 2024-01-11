Юкневичуте (Титене) Бируте — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юкневичуте (Титене) Бируте

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

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