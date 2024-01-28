Тупицын Вукол Федотов
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Тупицын Федот Ларионов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Мать ребёнка: Тупицына Харитина Федорова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Тупицына Харитина Федорова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Тупицына) Параскевья Вуколова
Мать ребёнка: Тупицына Харитина Федорова
см. ревизию 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Мать ребёнка: Тупицына Харитина Федорова
8 ревизия
Смерть
До 1816