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Тупицын Вукол Федотов

Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Тупицын Федот Ларионов

Мать: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына Харитина Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Сын: Тупицын Архип Вуколов

Мать ребёнка: Тупицына Харитина Федорова

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Тупицын Степан Вуколов

Мать ребёнка: Тупицына Харитина Федорова

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Тупицына) Параскевья Вуколова

Мать ребёнка: Тупицына Харитина Федорова

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
см. ревизию 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Тупицын Прохор Вуколов

Мать ребёнка: Тупицына Харитина Федорова

8 ревизия
Смерть
До 1816
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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