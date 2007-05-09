Лункин Александр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛункин Александр Ефимович

Лункин Александр Ефимович

avatar

Место рождения

п. Красный Урал, Казахстан

Дата рождения

1909

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Красный Урал, Казахстан
Рождение ребёнка
22.06.1933

Дочь: Осипенко Галина Александровна

Мать ребёнка: Лункина Феоктиста Ивановна

Рождение ребёнка
02.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лункина Феоктиста Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лункина Феоктиста Ивановна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лункина Феоктиста Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лункина Феоктиста Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеснокова Зоя Александровна

Мать ребёнка: Лункина Феоктиста Ивановна

Место жительства
Неизвестно
п. Красный Урал, Казахстан
Смерть
1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close