Лункин Александр Ефимович
Место рожденияп. Красный Урал, Казахстан
Дата рождения1909
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Красный Урал, Казахстан
Рождение ребёнка
22.06.1933
Дочь: Осипенко Галина Александровна
Мать ребёнка: Лункина Феоктиста Ивановна
Рождение ребёнка
02.05.1936
Рождение ребёнка
02.08.1937
Рождение ребёнка
1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чеснокова Зоя Александровна
Мать ребёнка: Лункина Феоктиста Ивановна
Место жительства
Неизвестно
п. Красный Урал, Казахстан
Смерть
1965