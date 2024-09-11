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Митрофанов Федот Данилович

Место рождения

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.10.1872

Дата смерти

30.10.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1872

Отец: Митрофанов Данил (Тохтар Тухтар) (Тохтар, Тухтар) Петрович

Мать: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Единоличник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова (Митюкова) Прасковья (Пасьука) Петровна

Место жительства
Неизвестно
Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Сын: Митрофанов Матвей Федотович

Мать ребёнка: Митрофанова (Митюкова) Прасковья (Пасьука) Петровна

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1903

Дочь: Тухтарова (Митрофанова) Аксиния Федотовна

Мать ребёнка: Митрофанова (Митюкова) Прасковья (Пасьука) Петровна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Митрофанов Василий Федотович

Мать ребёнка: Митрофанова (Митюкова) Прасковья (Пасьука) Петровна

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.06.1916

Дочь: Митрофанова (Митрофанова) Екатерина Федотовна

Мать ребёнка: Митрофанова (Митюкова) Прасковья (Пасьука) Петровна

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
30.10.1920

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