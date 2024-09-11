Митрофанов Федот Данилович
Место рождения
Дата рождения30.10.1872
Дата смерти30.10.1920
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1872
Отец: Митрофанов Данил (Тохтар Тухтар) (Тохтар, Тухтар) Петрович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Единоличник
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
15.01.1903
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
?.06.1916
Дочь: Митрофанова (Митрофанова) Екатерина Федотовна
Мать ребёнка: Митрофанова (Митюкова) Прасковья (Пасьука) Петровна
Смерть
30.10.1920