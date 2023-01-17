Егорова (Агаркова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Агаркова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Злобино, Железногорский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Агарков Иван Стефанович

Мать: Фекла Акимовна

Злобино, Железногорский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Егоров Владимир Викторович

Отец ребёнка: Егоров Виктор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1964

Дочь: Егорова Марина Викторовна

Отец ребёнка: Егоров Виктор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Виктор Иванович

Смерть
2018
Москва, город федерального значения Москва
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