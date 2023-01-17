Егорова (Агаркова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Агарков Иван Стефанович
Мать: Фекла Акимовна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Егоров Владимир Викторович
Отец ребёнка: Егоров Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Егорова Марина Викторовна
Отец ребёнка: Егоров Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018