Устюжанина Александра Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанина Александра Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1918

Дата смерти

25.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1945

Сын: Олешкевич Борис Николаевич

Отец ребёнка: Олешкевич Николай Филиппович

Рождение ребёнка
24.05.1950

Дочь: Базарова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Олешкевич Николай Филиппович

Рождение ребёнка
27.07.1952

Дочь: Олешкевич Нелли Николаевна

Отец ребёнка: Олешкевич Николай Филиппович

Смерть
25.01.1999
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