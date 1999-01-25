Устюжанина Александра Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1918
Дата смерти25.01.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1945
Сын: Олешкевич Борис Николаевич
Отец ребёнка: Олешкевич Николай Филиппович
Рождение ребёнка
24.05.1950
Дочь: Базарова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Олешкевич Николай Филиппович
Рождение ребёнка
27.07.1952
Дочь: Олешкевич Нелли Николаевна
Отец ребёнка: Олешкевич Николай Филиппович
Смерть
25.01.1999