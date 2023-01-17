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Михайлов Иван Иванович

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Место рождения

Костромская область, Российская Федерация

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Иван

Мать: не указана

Костромская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1900

Сын: Михайлов Василий Иванович

Мать ребёнка: Михайлова Гликерия Николаевна

Каськи, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Михайлова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Гликерия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Гликерия Николаевна

Рождение ребёнка
06.10.1905 ст.

Дочь: Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Гликерия Николаевна

Каськи, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1906

Сын: Михайлов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Михайлова Гликерия Николаевна

Рождение ребёнка
09.09.1908 ст.

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Гликерия Николаевна

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Маслова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Гликерия Николаевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Михайлова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Гликерия Николаевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Михайлов Александр Иванович

Мать ребёнка: Михайлова Гликерия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Гликерия Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Управляющий магазином Стахеева
Место жительства
Неизвестно
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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