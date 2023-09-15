Матросова (Канунникова) Агрипина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.04.1903
Поручители ж. - д. Мелекшино крестьянин Сергей Тихонов Макаров и с. Лучинск крестьянин Дмитрий Ефимов Ларькин н.- с. Лучинск крестьяне Иван Артамонов Артамонов и Илья Егоров Матюхин
Смерть
Неизвестно