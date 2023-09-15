Матросова (Канунникова) Агрипина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матросова (Канунникова) Агрипина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.04.1903

Муж: Матросов Иван Емельянович

Поручители ж. - д. Мелекшино крестьянин Сергей Тихонов Макаров и с. Лучинск крестьянин Дмитрий Ефимов Ларькин н.- с. Лучинск крестьяне Иван Артамонов Артамонов и Илья Егоров Матюхин
Смерть
Неизвестно

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