Неворотов Иван Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Неворотов Конон
Мать: Неворотова ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Неворотов Ермолай Иванович
Мать ребёнка: Неворотова ?
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евпраксия Ивановна
Мать ребёнка: Неворотова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неворотова ?
Смерть
Неизвестно