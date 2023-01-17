Неворотов Иван Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеворотов Иван Кононович

Неворотов Иван Кононович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Неворотов Конон

Мать: Неворотова ?

Рождение ребёнка
1844

Сын: Неворотов Ермолай Иванович

Мать ребёнка: Неворотова ?

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евпраксия Ивановна

Мать ребёнка: Неворотова ?

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неворотова ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close