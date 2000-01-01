Ксения Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1879 ст.

Сын: Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Фадеевич

Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Фадеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Фадеевич

Смерть
Неизвестно
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