Ксения Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1879 ст.
Сын: Василий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Фадеевич
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Фадеевич
Смерть
Неизвестно