Васина Арина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васин Антон Иванов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Васина) Анна Антонова
Отец ребёнка: Васин Антон Иванов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Васина) Аксинья Антонова
Отец ребёнка: Васин Антон Иванов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Васин Антон Иванов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Васин Антон Иванов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Васин Степан Антонов
Отец ребёнка: Васин Антон Иванов
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Васин Антон Иванов
Смерть
Неизвестно