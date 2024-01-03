Васина Арина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасина Арина Иванова

Васина Арина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васин Антон Иванов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Васина) Анна Антонова

Отец ребёнка: Васин Антон Иванов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Васина) Аксинья Антонова

Отец ребёнка: Васин Антон Иванов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Васин Василий Антонов

Отец ребёнка: Васин Антон Иванов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Васин Артемий Антонов

Отец ребёнка: Васин Антон Иванов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Васин Степан Антонов

Отец ребёнка: Васин Антон Иванов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Васин Никифор Антонов

Отец ребёнка: Васин Антон Иванов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.