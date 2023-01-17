Фекла Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1662
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1697
Сын: Максим Иванович
Отец ребёнка: Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1701
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1707
Сын: Антон Иванович
Отец ребёнка: Иван Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Емельянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно